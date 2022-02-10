Отменён ПЦР-тест при выписке переболевших.

Во Владимирской области максимальный прирост заразившихся коронавирусом и ОРВИ наблюдается у детей до одного года и у граждан в возрасте 60+. Они являются особенно уязвимыми к инфекции и находятся в группе риска по течению заболевания и осложнениям. Об этом рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Дарья Никитина.«В регионе наблюдается микст ковида и респираторных вирусов. Рост отмечается во всех возрастах. У пенсионеров старше 65 лет прирост составляет 56%, среди детей - 64%», - подчеркнула Никитина.На пятой неделе с ОРВИ во владимирские больницы обратились 35 808 жителей. Проведено 241 исследование на грипп. В 75% случаев выявляется грипп А. В 25% анализов подтверждается парагрипп. Охват ПЦР-тестированием на COVID-19 составляет 832 на 100 тысяч населения при норме в 300.«Отменена самоизоляция контактных по ковиду. Из 700 проб в 75% случаев диагностируется «Омикрон». Его особенность - более легкое течение. Симптомы - те же, что и у обычного ковида. Отменён ПЦР-тест при выписке переболевших, если заболевание длилось 7 и более дней», - подчеркнула представитель надзорного ведомства.Добавим, что ежедневно в больницы Владимирской области обращается до 25 тысяч человек.