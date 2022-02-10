Их главная задача — оперативная реакция на свидетельства о пропавших людях. Волонтёры сформируют график дежурств экипажей и кураторов.

Во Владимирской области стартовала работа направления «Группа быстрого реагирования» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В неё вошли уже порядка 30 добровольцев.Их главная задача — оперативная реакция на свидетельства о пропавших людях. Волонтёры сформируют график дежурств экипажей и координаторов.«С ГБР при появлении информации об исчезновении человека уже не нужно искать свободных поисковиков, готовых отправиться по нужному адресу. Люди уже будут на готове. Пилотный проект несколько месяцев обкатывали в Москве, получив замечательный эффект: десятки «найден, жив» без организации активных работ», - рассказали владимирцы.В ПСО отмечают, что это позволит сэкономить ресурсы и силы добровольцев, а самое основное - время «потеряшек», которые ждут помощи.«Мы в «Лиза Алерт» не всесильны, но мы очень постараемся успевать», - резюмировали волонтёры.