Атлантический циклон царствует над центральным регионом России. Во второй половине недели в регион...

Атлантический циклон царствует над центральным регионом России. Во второй половине недели в регион пробьётся новая волна океанического тепла. Всё это время в столице будут идти осадки то в виде дождя, то в виде снега. По ночам лужи на улицах будут замерзать, на дорогах и тротуарах будет скользко.10 февраля во Владимирской области ожидается облачная погода.Ночью небольшой снег. Днем небольшие осадки (мокрый снег), местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица.Ветер юго-западный, 2 – 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 7…- 2 °С, днем — 3…+2 °С.