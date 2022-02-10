Доля положительных ПЦР-тестов за последнее время снизилась с 50% до 30%.

Каждый день в поликлиники Владимирской области обращается 25 тысяч человек. ОРВИ заразились больше 12 тысяч детей. Об этом рассказал ио директора департамента здравоохранения Артём Осипов.Доля положительных ПЦР-тестов за последнее время снизилась с 50% до 30%.«Будем надеяться, что эта волна коронавируса будет последней. Мы вышли на плато заболеваемости. Тревожнее всех за Ковров. Там количество инфицированных начало увеличиваться позднее. Рассчитываем, что в ближайшие две недели тенденция на снижение заболеваемости закрепится во всём регионе», - подчеркнул Осипов.