В Вязниках вынесен приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого...

В Вязниках вынесен приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли три человека.Вязниковским городским судом вынесен приговор 50-летнему местному жителю. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц.Судом установлено, что 15 апреля 2021 года утром водитель управлял технически исправным автомобилем марки «КАМАЗ 5490-DC» с полуприцепом и следовал по 279-280 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе со стороны Москвы в сторону Н. Новгорода по правой полосе своего движения.С превышением скорости он приблизился к перекрестку (поворот на Мстеру), где в это время стояли другие автомобили, ожидая разрешающего сигнала светофора. На перекрестке он наехал на автомобиль марки «Лада Веста», где находились водитель и двое пассажиров. От удара по инерции произошло столкновение еще нескольких машин. «КАМАЗ» опрокинулся на легковушку, водитель «Лады Весты» и его пассажиры от полученных травм скончались на месте происшествия.Подсудимый полностью признал вину, в содеянном раскаялся.Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.