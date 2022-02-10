Двое мужчин погибли на пожарах во Владимирской области всего за один вечер. Оба пожара произошли с разницей в два часа. В шестом часу вечера 9 февраля поступило сообщение о пожаре в

Двое мужчин погибли на пожарах во Владимирской области всего за один вечер. Оба пожара произошли с разницей в два часа. В шестом часу вечера 9 февраля поступило сообщение о пожаре в Гусь-Хрустальном районе. В Залесье. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожарные не дали огню распространиться на соседние строения и ликвидировали пожар на 60 квадратных метрах.