По состоянию на 10 февраля в больницах региона действует 2019 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 10 февраля в больницах региона действует 2019 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 80,6 процента из них занято (1628), свободна 391 койка. 169 человек госпитализировано в области за сутки.85101 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 432 человека.Напомним, что 10 февраля лабораторно подтверждено 1219 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 434 меньше, чем накануне.За период наблюдения в области отмечено 3145 летальных случаев, в том числе 6 человек скончались от коронавируса за сутки.