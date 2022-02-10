Второй день подряд в регионе наблюдается резкий спад суточной заболеваемости, после стремительного роста. Новых заражённых на 434 меньше, чем накануне. Госпитализировано 169. На 20 больше, чем

Второй день подряд в регионе наблюдается резкий спад суточной заболеваемости, после стремительного роста. Новых заражённых на 434 меньше, чем накануне. Госпитализировано 169. На 20 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 104 112. В лидерах по приросту Ковров – 427 заболевших за сутки). Владимир на втором месте – 219.