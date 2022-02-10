Обоим было больше 60 лет.

Во Владимирской области за вечер на пожарах погибли двое мужчин. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 17-30 9 февраля в деревне Залесье Гусь-Хрустального района загорелся частный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. При разборе завалов был обнаружен погибший мужчина, предположительно 1959 года рождения. На происшествие выезжали три единицы техники и 11 человек личного состава.Через два часа в 19-46 в селе Ляхи Меленковского района вспыхнул ещё один дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На пепелище найден труп мужчины 1951 года рождения. К тушению огня привлекались четыре единицы техники и 16 спасателей.Дознаватели разбираются в причинах трагедий.