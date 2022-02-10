В поисковом отряде Лиза Алерт появилась Группа быстрого реагирования. Во владимирской команде...

В поисковом отряде "Лиза Алерт" появилась "Группа быстрого реагирования". Во владимирской команде уже тридцать добровольцев. Без промедления реагировать на любые сигналы о пропавших людях - его основная цель.Для этого в отряде сформировали график дежурств экипажей, чтобы можно было оперативно выехать по нужному адресу. Благодаря системе не нужно тратить время на нахождение свободных поисковиков. Запуск системы в нашем регионе стал приоритетом отряда. Опытные поисковики знают, организация активных поисковых работ - это большие ресурсные затраты, в том числе и временные. Помощи, организованной через несколько часов, потерявшийся человек может не дождаться. И здесь на помощь придёт "Группа быстрого реагирования".