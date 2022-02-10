Во Владимире сотрудниками полиции выявлен факт присвоения денежных средств с использованием...

Во Владимире сотрудниками полиции выявлен факт присвоения денежных средств с использованием служебного положения.Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает о возбуждении уголовного дела против 44-летнего жителя Владимира, который подозревается в присвоении в особо крупном размере с использованием служебного положения.По версии следствия, в период с февраля по август 2020 года генеральный директор организации по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии, в нарушение нормативных требований распорядился издать и подписал приказы о своем ежемесячном и ежеквартальном премировании, а также премировании своих заместителей и главного бухгалтера.Таким образом организации был причинен ущерб на сумму более 1 700 000 рублей.В настоящее время следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками продолжают собирать доказательства. По неподтвержденным данным, речь об экс-главе «Владимиртеплогаза» Александре Королеве.