В рамках реализации ESG-стратегии ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов по кампусным проектам. Она предусматривает ежеквартальные отчисления в целевой капитал ..

В рамках реализации ESG-стратегии ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов по кампусным проектам. Она предусматривает ежеквартальные отчисления в целевой капитал университетов, которые зависят от общего объема транзакций по кампусным картам. Стабильный источник внебюджетного финансирования позволит вузам планомерно развивать ключевые проекты, предоставлять гранты и премии лучшим студентам.Кампусный проект – это система управления инфраструктурой вуза, которая объединяет в единую систему университетские сервисы на основе зарплатной кампусной Мультикарты ВТБ. Она служит не только платежным инструментом, но и уникальным идентификатором, ключом доступа к инфраструктуре вуза, финансовым и нефинансовым сервисам. Оборот по этим картам будет служить источником дополнительного дохода для участника кампусного проекта: отчисления от суммы всех транзакций по кампусным картам банк перечислит в эндаумент-фонд вуза, что станет своеобразным кешбэком на развитие образовательного центра.Вузы создают эндаумент-фонды для привлечения дополнительного финансирования, расширения доходной базы и повышения финансовой стабильности. Они используют доходы фондов для финансирования новых проектов в образовательной деятельности, развития научно-исследовательской и научно-практической деятельности студентов и преподавателей, издание монографий и сборников научных трудов. Крупные инфраструктурные и социальные проекты тоже могут получить средства таких фондов.«ВТБ обладает большим опытом запуска кампусных проектов в научной сфере: с нами сотрудничают свыше трети из 710 учреждений высшего образования в России. Мы ожидаем, что их число превысит половину к 2023 году. Эндаумент позволит вузам получать дополнительный доход от сотрудничества с банком в рамках кампусного проекта. Это серьезная прибавка для финансирования ключевых образовательных задач как для преподавательского состава, так и студентов», – прокомментировал начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин.По его словам, новая программа стала частью ESG-стратегии ВТБ. «Поддержка образования, помощь в формировании цифровой образовательной среды, развитие талантов и привлечение их в передовой коллектив одного из крупнейших банков страны - это наш вклад в устойчивое развитие российских вузов. Совместными усилиями мы можем не только выполнять свои задачи по операционному сопровождению зарплатных проектов, но и вкладывать в будущие поколения, предоставляя им все возможности для качественного и доступного образования», – отметил Гариф Ромашкин.Сегодня в России зарегистрировано 240 эндаумент-фондов всех сфер, почти половина (43%) целевых капиталов принадлежит учреждениям высшего образования, 15 вузов имеют эндаумент-фонды с активами свыше 500 млн рублей. Рынок поэтапно диверсифицируется за счет новых секторов развития: среднее образование (частные школы), здравоохранение, спорт и других.Объем средств российских эндаумент активно растет (рост в 2020г. составил 19%) и составил 38,9 млрд рублей в 3 кв. 2021 года. Лидером рынка доверительного управления целевыми капиталами эндаумент является ВТБ Капитал Управление активами (доля рынка управления активами ФЦК 35%), которые более 10 лет успешно сотрудничают с крупнейшими эндаументами страны, финансирующими проекты в областях образования, культуры, искусства, науки, непрофессионального спорта и других важнейших сферах развития общества. На сегодняшний день под управлением ВТБ Капитал Инвестиции находится 90 эндаументов, общий объем средств в которых - более 16 млрд рублей.В 2019 г. Группа ВТБ создала целевой фонд для развития футбольной академии «Динамо» им. Л. И. Яшина. Новый инструмент обеспечит стабильное долгосрочное финансирование академии. Целевой размер фонда составляет 5 миллиардов рублей. Большую часть средств группа уже внесла через ВТБ Лизинг и ВТБ Капитал, оставшиеся средства планируется привлечь за счет спонсоров, а также с помощью программы крауд-фандинга, в том числе с участием болельщиков клуба.