Во Владимире жители многоквартирного дома каждую весну оказываются в зоне подтопления. Старая крыша...

Во Владимире жители многоквартирного дома каждую весну оказываются в зоне подтопления. Старая крыша течет, а отремонтировать ее не могут по причине задолженности. Что делать в такой ситуации? Об этом в нашем репортаже.Небольшое повышение температуры - и все верхние этажи многоквартирного дома 36а по улице Северной "поплывут". Проблеме уже не первый год, но ремонта в ближайшем будущем не предвидится, говорят жильцы. На все жалобы и обращения - один ответ: здание не внесут в программу капитального ремонта, пока не будут оплачены все взносы. При этом неплательщики - это даже не жители дома, а бизнесмены - хозяева нежилых помещений на первом этаже. Такая вот коллективная ответственность...Антонина Петрова, старшая по дому:- По жильцам, что у нас, по квартирам, собираемость 99,9%. У нас есть нежилые помещения. С той стороны. И там не платят некоторые товарищи.Проведённая ещё в 2020 году экспертиза показала, что износ крыши составляет 70%. За два года состояние только ухудшилось. Андрей Столяров, хозяин одной из квартир, боится, что льющаяся с потолка вода может замкнуть проводку. Прецедент уже был, спасли сработавшие предохранители, а ведь мог случиться пожар. Жители продолжают писать жалобы и заявления, в том числе и в прокуратуру, терпеть уже нет сил.Андрей Столяров, житель дома 36а на ул. Северная:- Жена задумывается, как бы не ремонт делать, а просто продать и уехать. Смысл? Сделаем - зальёт. Кто нам заплатит? Судиться годами? ЖКО не решает вопрос, Администрация тоже не решает вопрос. Нас никто не слышит.В управляющей компании заявили, что решить проблему и включить дом в план ремонта не могут. А проводить текущий ремонт крыши нецелесообразно.Антон Парфенов, начальник юридического отдела управляющей компании ООО "ЖЭУ":- Мы подтвердили 70-процентный износ. Крыша требует капитального ремонта, а счёт взноса на капитальный ремонт находится в бюджете города. В 2020 году указанный дом по ул. Северная, 36а не был включён в программу. В ближайшее время мы не видим, когда он включится.Заместитель гендиректора областного "Фонда капитального ремонта" Сергей Воронин заявляет, что для включения здания в краткосрочный план капремонта собственникам нужно обратиться с заявлением в управление ЖКХ администрации города. После этого в уже утвержденный план на 2022 год могут внести изменения. С неплательщиками же, по его словам, ведётся отдельная работа. Общая сумма долга - сто семьдесят тысяч рублей.Сергей Воронин, заместитель генерального директора "Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области":- По всем должникам проведена претенциозная работа. Часть задолженности уже возместили. По части подан иск на должников. Один иск суд прошёл, мы передали его судебным приставам на исполнение.Если жильцов не устраивает такой вариант развития событий, рассказывают в фонде, то они могут выйти из программы капитального ремонта с накопленной суммой и самостоятельно отремонтировать крышу. На текущий момент на счету дома два миллиона триста тысяч рублей. Правда, в дальнейшем поддерживать техническое состояние здания им придется уже самим.Максим Калашников, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”