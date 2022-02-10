Находясь в гостях у своего знакомого, фигурантка тайком забрала случайно обнаруженный гаджет.

В середине января в ОМВД России по Александровскому району обратился местный житель, сообщивший о пропаже мобильного телефона.При выяснении обстоятельств произошедшего сотрудники полиции установили, что накануне пропажи в гостях у потерпевшего были его знакомые.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности гостей, среди которых была ранее судимая 35-летняя женщина, которая созналась в совершении кражи.Установлено, что подозреваемая случайно услышала сигнал мобильного телефона, находившегося под одеялом на диване. Никому не сказав об этом, фигурантка, покидая квартиру, забрала гаджет с собой и пользовалась им самостоятельно, говоря, что телефон был получен в подарок.В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.