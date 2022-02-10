Приговор в законную силу пока не вступил.

В Вязниках вынесен приговор виновнику ДТП, в результате которого погибли трое человек. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Утром 15 апреля 2021 года пьяный мужчина 1972 года рождения ехал на «КАМАЗе» с полуприцепом по трассе М-7 в сторону Нижнего Новгорода. Превышая скорость, он подъехал к перекрёстку, на котором стояли другие транспортные средства, ожидая зелёного сигнала светофора.На дороге грузовик протаранил «Ладу Веста», где находились водитель и двое пассажиров. От удара по инерции произошло столкновение еще нескольких машин. Находившиеся в отечественной легковушке скончались на месте происшествия от полученных травм.Автомобилист полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В результате его приговорили к трём годам колонии и лишили прав.Решение суда пока не вступило в законную силу.