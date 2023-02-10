В Коврове губернатору Владимирской области представили прототип беспилотника на базе Газели. В...

В Коврове губернатору Владимирской области представили прототип беспилотника на базе "Газели".В Коврове состоялось первое в этом году заседание Совета молодых учёных и специалистов области. Встречу в рамках Дня российской науки открыл Губернатор Александр Авдеев. Студенты познакомили главу региона с новейшим прототипом беспилотника, который построен на базе "Газели" и удостоен множества наград.Елена Лаврищева, ректор Ковровской государственной технологической академии, депутат Законодательного Собрания области (фракция "Единая Россия"):- Практически все команды на основе транспортных средств с автоматической коробкой передач создают эти беспилотные средства, наши с механической. Это сложнее, но есть свои области применения.Новейшая система управления позволяет беспилотнику самостоятельно передвигаться по дорогам с полным соблюдением правил. Также губернатор Александр Авдеев познакомился с лабораторией "Цифровых производственных технологий", которая готовит школьников и студентов по направлению "Информатика и вычислительная техника". Правительство области будет и дальше поддерживать молодых ученых, заявил глава региона. Главное, чтобы талантливая молодежь оставалась во Владимирской области.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- За последние годы количество молодых ученых, да и ученых несколько сократилось. Нам предстоит перезагрузить систему поддержки и расширить спектр направлений, которые мы намерены поддерживать от правительства области, расширить линейку грантов.