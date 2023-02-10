В описании лота называется марка и цвет - черный Kia Sorento.

Администрация Собинского района закупит новый внедорожник стоимостью почти 6 млн рублей. Подача заявок открыта до 17 февраля. Лот комитет по управлению имуществом. Итоги аукциона подведут 21 февраля.У собинских властей есть даже разрешение Минпромторга на закупку иномарки. В описании лота называется марка и цвет - черный Kia Sorento. Максимальная цена контракта - 5 млн 800 тысяч рублей.Автомобиль с панорамной крышей 2022 года выпуска пригонят не позднее, чем через месяц после подписания контракта. В комплектацию войдёт электрорегулировка и вентиляция сидений, подогрев руля, люк с электроприводом, атмосферная подсветка интерьера, хромированные дверные ручки, кожаная отделка, круиз-контроль, аудиосистема с 12-ю динамиками и приборная панель с дисплеями. Всего - более 100 опций. Гарантия на авто составит пять лет.