В КГТА открыли первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых», которое образовалась 27 января текущего года.

В Ковровской технологической академии вчера открыли первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Оно образовалась в стране 27 января текущего года. В мероприятии участвовал губернатор Александр Авдеев.«Движение Первых» объединяет самые разные детские, молодежные и студенческие движения. Активисты займутся организацией совместных проектов и мероприятий.«Считаю, что своим примером, делами и поступками участники движения поведут за собой молодежь - своих друзей, однокурсников в Коврове. Желаю молодежи интересных идей, творческого вдохновения, успехов и побед. И, главное, быть всегда и везде первыми!» - прокомментировал событие на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Также губернатор вместе с ветеранами-блокадниками провёл урок мужества в одной из школ Коврова. Из уст очевидцев ребята услышали реальные истории, которые пережило старшее поколение россиян во время Великой Отечественной войны.