Делегация Владимирской области посетила Докучаевск на Донбассе. На Донбассе, в подшефном нашему...

Делегация Владимирской области посетила Докучаевск на Донбассе.На Донбассе, в подшефном нашему региону Докучаевске, продолжает работу делегация Владимирской области. Её возглавил первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов. Сотрудничество с Докучаевском выходит на новый уровень. Как в шефскую помощь включаются муниципалитеты, расскажет Мария Платанюк.Докучаевск - это Россия. И еще один муниципалитет Владимирской области. Просто - на расстоянии. Так говорят представители нашей делегации. Её возглавил первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов. На Донбассе он бывал неоднократно.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Хотелось бы передать приветствие от губернатора области Александра Александровича Авдеева.Главе администрации Докучаевска Александру Качанову Дмитрий Лызлов вручает один из первых подарков. Икона кисти мстёрских мастеров. Ангел-хранитель.- Пусть эта икона здесь находится и оберегает вас.Большая рабочая встреча в администрации Докучаевска - прямое продолжение системной работы по оказанию шефской помощи этому городу ДНР. Официально Докучаевск наш регион патронирует с июля прошлого года. В этот раз на Донбасс прибыли руководители городов и районов Владимирской области и большой парламентский десант. Заместители председателя Заксобрания и депутаты.Собинка, Суздаль, Петушки, Вязники... Каждый муниципалитет возьмёт шефство над определённым социальным объектом. К примеру, Суздальский, Собинский и Петушинский районы будут оказывать помощь детским садам, Вязниковский район - библиотеке.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области- Ряд наших районов, муниципальных образований взяли шефство над социальными объектами. Это школы, это детские сады. Таким образом мы выходим на новый уровень взаимодействия, когда конкретный социальный объект будет очень плотно взаимодействовать с муниципалитетами нашими. Это и культурный обмен, это и материальная поддержка.Александр Качанов, глава администрации г. Докучаевска:- Это инициатива личная губернатора Авдеева Александра Александровича. Он очень тепло к нам относится. Считает нас удалённым регионом Владимирской области.Владимирская область вносит свой вклад в возвращение Докучаевска к мирной жизни. В подшефном городе работают бригады врачей из нашего региона, специалисты- строители и коммунальщики - помогают восстанавливать важнейшие объекты и дома. В Докучаевск регион регулярно направляет гуманитарные грузы. От учебной литературы до коммунальной техники и строительных материалов. Город восстанавливается и... строится. Наша делегация посетила несколько стройплощадок. И на многих - наши земляки.- Илья Муромский руководит строительством. Илья Муромец...Помощь будет всесторонней. Жители региона - от политиков и предпринимателей до школьников - активно помогают Донбассу.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы тоже как депутаты, в свою очередь, берём под шефство, на контроль взаимоотношения. Эти связи. Мы тоже приехали не с пустыми руками. Мы в наши учреждения, это уже НАШИ учреждения, мы привезли подарки. У нас сегодня такой представительный выезд.Детский сад номер 11, как и все дошкольные учреждения и школы Докучаевска, пока не вернулся к обычному режиму работы, дети - на дистанте. Глава администрации Собинского района Александр Разов и заместитель председателя Заксобрания Дмитрий Рожков передают детсаду современную технику: плазменный телевизор, принтер, синтезатор.Ирина Журавлёва, заведующая детским садом № 11 г. Докучаевска:- Искренне сейчас прям разрыдаюсь, потому что, когда увидела, это было какой-то неожиданностью. Я водителю еще сказала, а что не на голубом вертолёте? Было бы как в сказке.Украинские нацисты "били" и по детям. Часть помещений серьёзно повреждена.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- Садик подвергался артобстрелу. И разрушены окна, двери, кровля, благоустройство нужно делать. Поэтому, как только позволит погода, мы готовы приступить и к этим видам работ. Для этого мы сюда и приехали.А эти награды от сотрудников - от чистого сердца. Они замечают: "настоящие мужчины первыми подставят плечо".- Мы сделали их своими руками. Медали "Настоящий мужчина".Наша делегация посетила и Свято-Владимирский храм города Докучаевска. Символичная связь с владимирской землей- в самом названии. Докучаевск- в ожидании весны. И позитивных перемен. Которые обязательно наступят. Донбасс- теперь Россия.Мария Платанюк, "Вести-Владимир", при содействии телеканала "Оплот ТВ" Донецкой народной республики.