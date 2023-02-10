Депутаты Заксобрания с визитом в ковровскую глубинку. Февральский выезд организовали в поселках Мелехово и Новый Ковровского района. На встрече с парламентариями в зале Мелеховского дома

Депутаты Заксобрания с визитом в ковровскую глубинку. Февральский выезд организовали в поселках Мелехово и Новый Ковровского района. На встрече с парламентариями в зале Мелеховского дома культуры собрались промышленники, сельхозпроизводители, учителя, медики, спортсмены, общественники – все, кому необходим диалог с властью Владимирской области. Суть Депутатских дней – узнать о насущных вопросах района из непосредственного общения с