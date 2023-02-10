При адекватной ценовой политике у моделей из Ирана есть неплохие шансы на успех в нашей стране, уверены эксперты.

Иран намерен поставить в Россию более 20 тысяч автомобилей до конца текущего года, пишут Известия.Также, по данным издания, у иранских автопроизводителей есть планы и по созданию в стране совместных предприятий по производству машин.По мнению аналитиков, при адекватной ценовой политике у моделей из Ирана есть неплохие шансы на успех в РФ. При этом они могут занять нишу компактных седанов и стать заменой фактически ушедших Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.Как отмечается в публикации, в Россию могут быть поставлены модели иранских автомобилей Tara, Dena, Shahin, Saipa Aria. Также перспективы имеет и новейший кроссовер Rira на платформе седана Tara.