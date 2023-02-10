Увольнение не всегда негативное явление.

Увольнение не всегда негативное явление.Абсолютное большинство людей воспринимают потерю работы как негативное явление. Оно и понятно: человек в одночасье теряет стабильный источник заработка. Кроме того, обрушение стабильного состояния для многих граждан тоже является серьезной проблемой, особенно в эмоциональном плане. Однако и из этой ситуации можно выйти победителем.Карьерный коучАлександра Сиряченко объяснила, как извлечь бонусы из увольнения с работы. Разумеется, совсем необязательно считать себя неудачником, если вы не добились успеха в какой-либо сфере. Называть себя неудачником из-за решения начальника тоже нет никакого смысла. И уж тем более будет лишним записывать себя в худшие сотрудники, если сократили именно вас.Если вас уволили – это не значит, что вы работает хуже коллег или соображаете хуже начальника. Вполне возможно, руководства чисто из административных соображений решило сократить персонал или, например, из-за финансовых трудностей уволить первоклассных сотрудников с самой высокой зарплатой. Причин может быть великое множество, в а голову шефа вы точно не влезете.Бывает и обратная ситуация. Человек ненавидит свою работу, мечтает уволиться, но не может себе этого позволить. Во-первых, ему слишком важно чисто психологически ощущать некую стабильность. Во-вторых, финансовые обязательства перед банками и другие долги могут стать препятствием для принятия волевого решения.Однако при увольнении с работы человек получит очень важные бонусы. Первый, по словам карьерного коуча, является возможность уделить время любимому делу, например, учебой или хобби. На втором месте – "воздух", который можно посвятить себе: сходить в кино, дочитать книгу или просто поспать в обед.Эксперт напомнил, что после увольнения с работы можно просто отдохнуть. К сожалению, для многих людей это непозволительная роскошь. Наконец, увольнение – это возможность уйти из коллектива, который причиняет негативные эмоции.