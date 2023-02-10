Делаем стильный интерьер.

Делаем стильный интерьер.Покупка жилья —это важный шаг в жизни каждой семьи. Но не менее важно и обустройство квартирыили дома. Как сообщает издание "", средний возрастпокупателей недвижимости в Московской области — от 25 до 45 лет. Это молодые люди, следящие за трендамии новинками, в том числе и за трендами в дизайне. По данным , чаще всего это люди, которые занимаются IT, торговлей и строительством.Как правильносочетать цвета в интерьере современного жилья?Дизайнеры предлагаютиспользовать схему 60-30-10. Это означаете, что 60% вашего пространствавыполнено в основном нейтральном цвете, 30% — это дополнительный цвет и 10%остается на яркие акценты.Среди актуальныхцветов 2023 года эксперты называют теплые нейтральные оттенки, палитру красногоцвета, румяный бежевый и розовый. В зависимости от комнаты можно отталкиваться отэтих вариантов.Кроме этого, дизайнерынапоминают о температуре цвета. Лучше всего, когда теплые цвета сочетаются степлыми, а холодные, соответственно, с холодными. Если все сделать правильно,то интерьер будет комфортным, свежим и легким.Экспертынапоминают: очень важно помнить о функциональности пространства, а не только отрендах, чтобы находиться дома было приятно. Яркие цвета, даже самые модные,могут надоесть. А приглушенные со временем стать скучными. Необходимо следоватьличным предпочтениям.