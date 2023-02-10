Не прикасаться к розеткам и обходить технические люки стороной. Первоклассникам 39-й гимназии рассказали о правилах поведения вблизи опасных энергообъектов, а также научили грамотно

Не прикасаться к розеткам и обходить технические люки стороной. Первоклассникам 39-й гимназии рассказали о правилах поведения вблизи опасных энергообъектов, а также научили грамотно обращаться с электроприборами. На уроке дети узнали, какую опасность представляют объекты коммунального хозяйства. Например, открытые люки тепловых камер и канализационных колодцев. Чем может обернуться беззаботная игра рядом с ними. Занятие прошло в