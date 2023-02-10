На скрытую камеру попала истерика Леры Кудрявцевой.

На скрытую камеру попала истерика Леры Кудрявцевой.51-летняя ЛераКудрявцева в кадре всегда собрана и сдержана. За этой уверенностью стоит долгаяподготовка, оттачивания текста и сценария до блеска. В таком напряжении нервы выдерживаютне у всех, поэтому эмоции Леры тоже пошли через край.Коллеги по одномуиз проектов засняли истерику Кудрявцевой на видео. По неизвестной причинеразгневанная ведущая спорила с одним из редакторов. Конечно, увидев камеру оназаулыбалась, а потом и вовсе выложила это видео к себе на страничку."Иногда япросто мегера. Нет… Не иногда. Общий фон нервный", — подписала видеоскандалящая Лера Кудрявцева.Для ведущей одиниз способов сбросить стресс — это новые яркие эмоции. Например, иногда онаездит пострелять в тир, чтобы снять напряжение. Лере не удалось привить к себелюбовь к спорту или йоге, поэтому она выбрала нетипичный способ работы сэмоциями."Вовремя мырасстались", — ответил Сергей Лазарев на видео Леры Кудрявцевой из тира.Бывшиевозлюбленные часто шутят друг над другом в Сети. Сергей саркастично отвечает навидео и фото Леры. Та же, в свою очередь, припоминает ему старые грешки.Поклонники любят смотреть на перепалки Кудрявцевой и Лазарева.