Министр здравоохранения Владимирской области дал комментарий по ситуации со стимулирующими...

Министр здравоохранения Владимирской области дал комментарий по ситуации со стимулирующими выплатами медикам.Продолжение истории с выплатами для сотрудников владимирской станции скорой. Прокуратура внесла представление в адрес главврача учреждения. Как комментируют ситуацию в региональном Минздраве - расскажет Дарья Давыдова.Как Екатерина Ашаева до сих пор не лишилась работы — загадка. Заноза у чиновников в здравоохранении, всякий раз, когда коллег по «скорой» пытаются прижать в деньгах, она первая поднимает шум. Сейчас начальство перешло все границы, говорит фельдшер. Медиков хотят оставить без январских стимулирующих выплат. В случае Екатерины это 11 тысяч, треть зарплаты. У станции какие-то долги.Екатерина Ашаева, фельдшер владимирской станции скорой медицинской помощи:- То есть если у меня, допустим, ипотека, я должна банку, то я деньги плачу. Если моя организация должна и у нее какая-то кредиторская задолженность, то каким образом я должна гасить их долги? Я считаю, что это халатность со стороны руководства. Наш губернатор вообще в курсе происходящего? Он нам повышает оклады, у нас тут же точно такие суммы забирают.В курсе — прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверку по жалобе. Но есть результат - представление в адрес главврача станции скорой. Положение о стимулирующих выплатах не обеспечивает нужной прозрачности, считает зампрокурора.Станислав Заруцкий, заместитель прокурора города Владимира:- Также в ходе проверки установлены иные нарушения трудовых прав работников. В части оформления надлежащего трудовых отношений, в том числе заключение дополнительных соглашений ввиду присвоения квалификационных категорий, назначение выплат.Больше суток над ответом думали в областном Минздраве. В прямом эфире из Центра управления регионом глава ведомства Артем Осипов заявил, что у владимирской "скорой" - хронический перерасход зарплатного фонда.Артем Осипов, министр здравоохранения Владимирской области:- Мы глазами просмотрели все начисления, которые были сделаны за январь. Никакого понижения заработной платы у сотрудников нет. Есть относительное понижение только у тех сотрудников, которые не выходили в праздничные дни. Никакой подоплеки или обмана в этой ситуации нет. Медицинская организация начислила зарплату в рамках действующего законодательства. Даже с превышением.По словам Осипова, действующая система начисления выплат идет вразрез с трудовым кодексом. Профсоюзу и руководству больницы нужно сесть за стол и составить единый коллективный договор. Как это сделано на всех станциях "скорых" в регионе.Дарья Давыдова. Максим Калашников. Александр Чунаев и Илья Хлудов. «Вести-Владимир»