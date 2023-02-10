В Северном административном округе Москвы произошла массовая авария. Сообщается, что столкнулись не менее пяти автомобилей.По информации , ДТП случилось на внешней стороне 77-го километра МКАД. Обстоятельства выясняются.

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