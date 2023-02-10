Тяжелая судьба Костомарова.

Тяжелая судьба Костомарова.На днях прославленный фигурист отметил день рождения. Его он провел в реанимации, куда попал в начале января с пневмонией и гриппом. Да, и новый год жизни у спортсмена начался не радужно: по данным СМИ, ссылающихся на источники, ему ампутировали конечности – обе стопы. Произошло это потому, что Роман Костомаров слишком долго находился на ЭКМО: у него началось стремительное отмирание тканей, а из-за гангрены – некроз конечностей.И это, как пишут в прессе, еще не конец. Сейчас врачи якобы борются за его руки. Нельзя не признать, что лишение ног – это страшное событие для человека, с которым сложно смириться. Однако врачи говорят, что это не повод ставить на себе крест. Благо, на сегодняшний день существуют протезы.Роману Костомарову, к слову, уже предложили помощь специалисты ФГУП "Центр инновационных технологий в ортопедии". Директор Алексей Скоблин заверил, что после согласия спортсмена консультацию можно будет провести прямо в больнице. Однако возвращение к привычной жизни, по словам врача-травматолога-ортопеда, зависит не только от качества протеза, но и реабилитации и адаптации.Как правило, после изготовления протеза начинается плотная комплексная работа. И помимо лечебной гимнастики, массажа, физиотерапии, сенсорной двигательной терапии и эрготерапии Роману Костомарову, как и другим столкнувшимся с этой ситуацией людям, требуется психолог."Практически у всех людей после ампутации наблюдается депрессивное состояние", – объяснил директор центра.