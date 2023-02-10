11 февраля 2023 года проходит народный праздник Лаврентьев день. Он связан с почитанием...

11 февраля 2023 года проходит народный праздник Лаврентьев день. Он связан с почитанием преподобного Лаврентия, который сначала было служителем в монастыре, а потом стал преемником святителя Кирилла. За свою жизнь он получил славу целителя и с тех пор, как принял этот дар, не жалел себя и помогал людям. Святому Лаврентию молятся люди, у которых есть проблемы с глазами, со зрением.Что можно делать в Лаврентьев день?1. В этот день предки пекли пирожки и кулебяки. Съедали много сдобы, чтобы весь год быть счастливыми.2. Сегодня похвалите себя перед зеркалом. Пришло благоприятное время для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода.3. 11 февраля по всему дому нужно разложить чертополох. Считается, что он отгоняет злых духов, которые выходят на Лаврентия на прогулки и не против заглянуть в чьё-нибудь жилище.Что нельзя делать в Лаврентьев день?1. Нельзя детей оставлять надолго одних, а также обижать их, действовать так, чтобы они расстраивались или злились. Таким детей может навредить нечистая сила, которая вложит им в головы дурные мысли.2. Не рекомендуется в этот день есть мясо и молочные продукты, а также переедать. Может привести к проблемам со здоровьем.3. Нельзя выходить из дома без нательного креста – нечисть вселится в незащищенного крестом.Народные приметы в Лаврентьев деньСнег летит крупными хлопьями — к оттепели.Холодный день — август предстоит жарким.Красная луна — к порывистому ветру.Дрова плохо горят — к потеплению.Сено отсыревает — будет снег.Лес шумит — перед потеплением.Фото pxfuel.com