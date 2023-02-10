Прокуратура Владимирской области во главе с исполняющим обязанности главного прокурора Андреем Жугиным 9 февраля провела проверку в ФКУ Т-2 (Владимирский централ) и выявила несколько

Прокуратура Владимирской области во главе с исполняющим обязанности главного прокурора Андреем Жугиным 9 февраля провела проверку в ФКУ Т-2 (Владимирский централ) и выявила несколько нарушений. «Осуществлен обход жилых корпусов учреждения, пищеблока, запираемых помещений штрафного изолятора, других коммунально-бытовых объектов, а также осуществлен личный прием лиц, отбывающих наказание в учреждении», – говорится в релизе. Пресс-служба надзорного ведомства