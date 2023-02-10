Постановление от 2012 года о повышении высотности застройки отменено.

Облсуд признал незаконным строительство в Коммунаре домов выше 15 метров. Постановление от 2012 года о повышении высотности застройки отменено.Напомним, что в 2010 году власти утвердили охранные зоны исторической части Владимира. В Загородном высоту новостроек ограничили 15-ю метрами. Через два года чиновники издали новый документ, по которому увеличили параметр до 24 метров.Через 10 лет прокуратура Владимирской области обнаружила несостыковки в постановлении и градостроительном кодексе. Оказалось, что на территории исторического поселения нельзя менять высотность. Прокурор подал иск в суд и выиграл дело.Встал вопрос - что делать с целым микрорайоном семиэтажек, которые возвели за прошедшие годы. В результате ведомство согласилось признать постановление недействительным с 2023 года. Таким образом новой недвижимости не грозит снос или демонтаж части этажей. Остаётся ещё один вопрос - куда смотрели надзорные органы предыдущее десятилетие.