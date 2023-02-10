Вечером 9 февраля пользователи группы ВКонтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир» рассказали о смертельном ДТП с военными, произошедшем на трассе «Кольчугино — Киржач» в районе

Вечером 9 февраля пользователи группы ВКонтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир» рассказали о смертельном ДТП с военными, произошедшем на трассе «Кольчугино — Киржач» в районе деревни Старая. На кадрах видео, размещенном в соцсетях, видно военный автомобиль, стоящий у обочины, грузовик, развернутый на встречной полосе, а также машины ГИБДД и скорой помощи. Рядом лежит накрытое тело. По