Со Спирс происходит страшное

Со Спирс происходит страшноеБлизкие знаменитой певицы бьют тревогу из-за ее состояния: семья и коллеги уверены, что она слетела с катушек, и это может закончиться трагедией. Стоит отметить, что недавно поклонники тоже обеспокоились ее самочувствием, когда увидели кадры из ресторана, где Бритни Спирс вела себя неадекватно.Как пишет , исполнительнице хита были прописаны определенные препараты, направленные на стабилизацию ее состояния. По рекомендациям, врачей она должна принимать их на постоянной основе. Вот только певица решила заменить их на медикаменты, наоборот, "возбуждающие" ее."Наши источники сообщают, что она все чаще "сходит с ума", – пишет зарубежная пресса. Близкие Бритни Спирс считают, что, певице осталось не долго, если она все-таки не возьмется за голову и не приступит к лечению."Я боюсь, что она умрет", – сказал журналистам анонимный источник, регулярно общающийся с голливудской звездой.К слову, недавно муж Сэм Асгари, менеджер и врачи придумали хитрый план, чтобы убедить артистку начать терапию. Для этого они сняли дом в Лос-Анджелесе, где она должно была провести два месяца, получая медицинскую и психологическую помощь. Однако Бритни Спирс каким-то образом узнала о намерениях близких, и осуществить задуманное не получилось.