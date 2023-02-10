Юристы ответили на главные вопросы.

Юристы ответили на главные вопросы.Согласно российскому законодательству, регистрация по месту жительства либо пребывания является обязательной процедурой, открывающей широкий доступ к государственным услугам. В народе два этих явления еще называют постоянной и, соответственно, временной пропиской.Важно понимать, что отсутствие необходимого штампа в паспорте влечет за собой административное наказание в виде штрафа. Как пояснили юристы, если человек в случае переезда не регистрируется по новому адресу в течение 90 дней, то он рискует получить штраф в размере от трех до пяти тысяч в Москве и Санкт-Петербурге и от двух до трех тысяч в остальных субъектах федерации.Меж тем, прописка не требуется при перемещении внутри одного региона. Аналогичное правило распространяется и на Москву с Подмосковьем, а также Петербург с Ленинградской областью. Кстати, в качестве места для регистрации в ряде случаев подойдет и дача. А вот в апартаментах прописаться на постоянной основе не получится – они относятся к нежилым помещениям. Регистрация по месту пребывания допускается.Самый главный страх собственника квартиры – гражданин после регистрации отберет недвижимость. К счастью, это лишь миф, прочно укоренившийся в сознании народа. Приписанный человек может пользоваться жильем и, соответственно, оплачивать услуги ЖКХ. Исключение составляет наличие детей до 14 лет – их можно прописать даже без согласования с владельцем.Однако если гражданин фактически не проживает в доме, то выписать его можно через суд или в ряде случаев через МФЦ. Собственникам при этом важно помнить, что за фиктивную регистрацию закон устанавливает уголовную ответственность от крупного штрафа (100-500 тысяч рублей) до лишения свободы.