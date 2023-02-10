Прокуратура Владимирской области выявила нарушения во Владимирском централе. Врио прокурора...

Прокуратура Владимирской области выявила нарушения во Владимирском централе.Врио прокурора области Андрей Жугин провел обход жилых корпусов учреждения, пищеблока, запираемых помещений штрафного изолятора, других коммунально-бытовых объектов.А также лично выслушал жалобы осужденных, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Особое внимание обращено на соблюдение уголовно-исполнительного законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных. На полноту проведения воспитательных мероприятий, на исполнение требований санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства, а также норм пожарной безопасности.По результатам проведенной проверки прокуратурой области в УФСИН региона подготовлено представление об устранении выявленных нарушений.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.