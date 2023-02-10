Роспотребнадзор во Владимирской области через суд добивается запрета работы предприятия,...

Роспотребнадзор во Владимирской области через суд добивается запрета работы предприятия, снабжающего обедами школьников.Ранее управлением Роспотребнадзора по Владимирской области в отношении ООО «Аэратор» был составлен протокол об административном правонарушении, и предприятие мировым судом привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.Штрафы на юридическое лицо вопреки целям административного наказания не привели к ожидаемому эффекту и не дисциплинировали ООО «Аэратор» как субъект хозяйственной деятельности, сообщила пресс-служба регионального Роспотребназора..Тогда надзор обратился уже в Муромский городской суд с иском о "запрете деятельности по оказанию услуг по организации горячего питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях" - до устранения нарушений. Суд этот иск удовлетворил.Но ООО «Аэратор» обжаловало вердикт во Владимирском облсуде. А когда и там не добилось успеха, обжаловало судебное решение во Втором кассационном суде общей юрисдикции.Впрочем и там решения предыдущих судов оставили без изменения.Фото https://www.pxfuel.com/en