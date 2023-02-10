Проездной документ работает по системе поезд плюс автобус.

С 10 февраля туристы смогут приехать во Владимирскую область по единому билету. Проездной документ работает по системе поезд плюс автобус.Напомним, что осенью прошлого года Суздальский район получил деньги на закупку туристических автобусов для организации мультимодальных перевозок.Из Владимира сегодня начинают курсировать шесть автобусных рейсов по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни.Оформить единый билет можно в кассах любого вокзала или в приложении РЖД.