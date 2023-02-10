Что случилось с мужем Инны Чуриковой?

Что случилось с мужем Инны Чуриковой?В январе этого годапосле продолжительной болезни из жизни ушла актриса Инна Чурикова. Дляродственников, коллег и поклонников новость стала большой неожиданностью. Всеверили, что Инна Михайловна справится. Однако, сердце женщины не выдержало.Тяжелее всегоутрату переносит муж актрисы Глеб Панфилов. Вместе они прожили целую жизнь,родили сына, сыграли огромное количество спектаклей и сделали мир "Ленкома".После похорон мужчина исчез из общественной жизни, не появлялся на публике и необщался с журналистами.На днях емувсе-таки удалось дозвониться одному из корреспондентов. Спрятавшийся от всехмуж Инны Чуриковой впервые почти на месяц вышел на связь. И хотя услышатьудалось всего пару слов, поклонники с облегчением вздохнули — Панфилову простонужно время."Сейчас немогу, к сожалению. У меня довольно плотный график", — коротко ответил мужИнны Чуриковой.Не выходит насвязь и единственный сын пары — Иван. Известно, что он живет не в России, ноприлетал на прощание с любимой мамой. Перед гробом женщины и муж, и сын опустилисьна колени и не могли сдержать слез.