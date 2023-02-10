Что под рубашкой у Екатерины Андреевой?

Что под рубашкой у Екатерины Андреевой?57-летняя телеведущаяПервого канала Екатерина Андреева любит путешествовать. Плотный график непомеха отдыху и знакомству с миром, поэтому женщина старается выбиратьнеобычные места и новые приключения. Сейчас звезда отправилась в теплую страну,чтобы насладиться солнцем и хорошей погодой.Андреева стараетсярегулярно выкладывать фотографии из путешествий. Так поклонники видят еенастоящую жизнь. На экране Екатерина серьезная, строгая, с убранными волосами ив классическом костюме. Для поездок же Андреева выбирает простые, но эффектныерасслабленные образы. На отдыхе же она превращается в легкую и воздушную женщину,которая не стесняется демонстрировать голое тело на камеру.Так, на новомкадре Екатерина Андреева засветила шею и откровенное декольте. Она поставила кожупод солнце, чтобы поймать его лучи. Изогнувшая ведущая прикрыла глаза, то ли отяркости, то ли от удовольствия. Под фотографией ведущая принялась литературнымязыком описывать закат."Сладкаянега послеполуденного дня", — подписала фото звезда Первого канала."Какаямилашка", "Здорово", "Такая хорошая", — пишут поклонникив комментариях.