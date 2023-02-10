В порядок приведут почти 25 гектаров территории в районе Нагатино-Садовники, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

В порядок приведут почти 25 гектаров территории в районе Нагатино-Садовники, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.Территория поймы включает Большой и Савкин овраги. Пространство расположено рядом с жилыми домами, но практически не используется, отметил градоначальник.По его словам, на этой территории нет дорожек и освещения, а часть русла реки заросла. Кроме того, устарело оборудование на детских площадках и износилось покрытие."В ходе благоустройства планируем расчистить заброшенное русло реки, вдоль которой будет создан прогулочный маршрут с местами для отдыха, а еще лестничные спуски и пешеходный мостик через водоем", – Собянин.На левом берегу Жужи появится многофункциональная спортивная зона. Там организуют площадки для игры в баскетбол, волейбол и настольный теннис.Планируется обустроить тематическую игровую зону "Логово разбойника". В порядок приведут "Вишневый сад".Жители района Нагатино-Садовники получат качественное место отдыха рядом с домом. Там можно будет играть с детьми, заниматься спортом и прогуливаться вдоль реки, заключил мэр.В 2023 году в столице 19 общественных пространств в центре и других районах, сообщил ранее Собянин. Работы пройдут на Воробьевской набережной, территории Южного речного вокзала и на участках Ленинского проспекта.В порядок приведут 74 парковые территории, 1,6 тысячи дворов и 14 тысяч подъездов. Также благоустроят территории у 63 транспортных объектов.За 11 лет в Москве привели в порядок 503 улицы и общественных пространства общей протяженность более 437 километра. В 2022 году работы прошли на 62 улицах.