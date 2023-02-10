Владимирские полицейские поймали подозреваемых в краже ноутбуков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Владимирской области. Заявление о краже двух переносных компьютеров на

Владимирские полицейские поймали подозреваемых в краже ноутбуков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Владимирской области. Заявление о краже двух переносных компьютеров на общую сумму примерно в 180 000 рублей поступило в январе от представителя одной из крупных сетей по продаже техники и электроники на улице Растопчина. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ка этих кадрах