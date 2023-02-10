Озвучены планы на 2023 год.

В 2023 году планируется запустить туристический поезд из Владимира в Ковров. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Также туристические поезда будут запущены из Нижнего Новгорода – в Великий Новгород и Псков, Великий Устюг, Киров, Казань и Ижевск.Кроме того, в Нижегородской области будут туры на электричках в Семёнов, до станций Моховые горы и Кожевенное. Также запланирован новый маршрут до станции Сейма, мультимодальные маршруты в деревню Простоквашино и Большое Болдино.Из Ижевска можно будет отправиться в Нижний Новгород, Йошкар-Олу, Казань, Киров, Самару, Ульяновск и Уфу. В Республике Татарстан можно будет совершить путешествие из Казани в Арск, Свияжск и Васильево, в Удмуртской Республике – из Ижевска в Воткинск и Уву.В 2022 году туристические поезда перевезли 27,4 тысячи пассажиров – это на 37% выше уровня предыдущего года. Самыми востребованными направлениями стали Нижний Новгород, Казань, Йошкар-Ола, Ижевск, Киров и Самара.