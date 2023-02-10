Только что родившая Ольга Орлова уже знает планы на будущее.
Только что родившая Ольга Орлова уже знает планы на будущее.
Ставшая на днях
мамой второй раз Ольга Орлова уже показала несколько кадров с малышкой.
Новорожденную девочку назвали Аней, так как женщина хотела простое имя,
сочетающееся с отчеством Валерьевна. Старшего сына Орловой зовут Артем, он
старше своей сестренки на 20 лет.
Буквально за неделю
до родов Ольга пришла на интервью в ютуб-шоу "Алена, блин!", где
вместе с ведущей поделилась всеми новостями. Гостья рассказала и об накладном
животе, который она якобы носила, и о родах в 45 лет, и о выходе на работу
после. Кстати, именно за эту деталь зацепились многие зрители.
Все дело в том,
что Ольга Орлова готовится оставить малыша уже через пару недель. Ведущая телепроекта
"Дом-2" отправится на съемочную площадку для записи нескольких
сюжетов. По словам Ольги, это никак не скажется на здоровье и состоянии
новорожденной.
"У меня же
работа не двенадцать часов в день", — рассуждает новоиспеченная мамочка.
Поклонники
переживают, как Ольга будет справляться с гормонами после родов. Уже сейчас
каждая новость дается ей намного тяжелее. В своем микроблоге она поделилась
жуткой историей про животных. Доведенная до слез Ольга Орлова просила подписчиков
помочь бедным собачкам.