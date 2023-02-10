Только что родившая Ольга Орлова уже знает планы на будущее.

Только что родившая Ольга Орлова уже знает планы на будущее.Ставшая на дняхмамой второй раз Ольга Орлова уже показала несколько кадров с малышкой.Новорожденную девочку назвали Аней, так как женщина хотела простое имя,сочетающееся с отчеством Валерьевна. Старшего сына Орловой зовут Артем, онстарше своей сестренки на 20 лет.Буквально за неделюдо родов Ольга пришла на интервью в ютуб-шоу "Алена, блин!", гдевместе с ведущей поделилась всеми новостями. Гостья рассказала и об накладномживоте, который она якобы носила, и о родах в 45 лет, и о выходе на работупосле. Кстати, именно за эту деталь зацепились многие зрители.Все дело в том,что Ольга Орлова готовится оставить малыша уже через пару недель. Ведущая телепроекта"Дом-2" отправится на съемочную площадку для записи несколькихсюжетов. По словам Ольги, это никак не скажется на здоровье и состоянииноворожденной."У меня жеработа не двенадцать часов в день", — рассуждает новоиспеченная мамочка.Поклонникипереживают, как Ольга будет справляться с гормонами после родов. Уже сейчаскаждая новость дается ей намного тяжелее. В своем микроблоге она поделиласьжуткой историей про животных. Доведенная до слез Ольга Орлова просила подписчиковпомочь бедным собачкам.