Александр Авдеев во время посещения ковровской школы №22 дал старт акции к Дню защитника Отечества.

Александр Авдеев во время посещения ковровской школы №22 дал старт акции к Дню защитника Отечества. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Мероприятие посвящено бойцам, находящимся в зоне СВО. В учреждениях 33-го региона соберут тёплые вещи, открытки, письма и подарки, которые доставят на передовую.«Мы уже активно участвуем в патриотических акциях. Ученики делают окопные свечи, самодельные горелки, шьют балаклавы», - рассказали в школе.