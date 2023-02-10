В отмене стимулирующих выплат на станции скорой помощи Владимира, возможно, виноваты и профсоюзы. Об этом заявил глава регионального Министерства здравоохранения Артем Осипов. На станции 3

В отмене стимулирующих выплат на станции скорой помощи Владимира, возможно, виноваты и профсоюзы. Об этом заявил глава регионального Министерства здравоохранения Артем Осипов. На станции 3 профсоюзных организации. По словам Осипова, председатели объединений не могут определиться с единым механизмом начисления премий. Есть и другая проблема. Как пояснил чиновник, на станции скорой помощи начисление заработной платы по