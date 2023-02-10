Владимирские полицейские задержали двух жителей Пскова, подозреваемых в краже ноутбуков на 180 тысяч рублей из магазинов техники на улице Растопчина. В январе в УМВД России по Владимирской

Владимирские полицейские задержали двух жителей Пскова, подозреваемых в краже ноутбуков на 180 тысяч рублей из магазинов техники на улице Растопчина. В январе в УМВД России по Владимирской области поступило заявление от представителя магазина крупной сети. Мужчина заявил о краже двух ноутбуков стоимостью 180 тысяч рублей. Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили, что двое мужчин,