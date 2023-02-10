57-летний водитель грузовика «АФ» погиб при столкновении с «КАМАЗом» с полуприцепом на 183 км трассы М-7 «Волга» в районе развязки с Коняево в Судогодском районе утром 10 февраля. По

57-летний водитель грузовика «АФ» погиб при столкновении с «КАМАЗом» с полуприцепом на 183 км трассы М-7 «Волга» в районе развязки с Коняево в Судогодском районе утром 10 февраля. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, погибший ехал в сторону Москвы, когда на высокой скорости врезался в стоящий «КАМАЗ» под управлением 61-летнего водителя. Мужчина за рулем