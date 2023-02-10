Возраст артефакта ещё предстоит выяснить. Сейчас его отправили в Москву, где находку изучат специалисты по декоративно-прикладному искусству.

В Успенском соборе в полу найдена уникальная фигурка ангела. Возраст артефакта ещё предстоит выяснить. Сейчас его отправили в Москву, где находку изучат специалисты по декоративно-прикладному искусству.Скорее всего, вещица состоит из сплава бронзы с другим металлом. Предположительно, речь идёт о XII веке. После детального изучения специалистами дата, возможно, изменится. Ангела нашли между настилами храма. Главной интригой остается то, как он там оказался.После обследования в Институте археологии РАН фигурку вернут во владимирский музей.