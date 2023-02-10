Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Ждали 8 лет Октябрьский суд обязал администрацию...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Ждали 8 летОктябрьский суд обязал администрацию Владимира расселить жильцов аварийного дома в Юрьевце. Какие варианты предложили людям?- Восстановим вместеЧто уже сделано и какие соцобъекты еще предстоит восстановить? Владимирская делегация работает в подшефном региону Докучаевске.- Успенский ангелИ невероятную находку изучат в Институте археологии РАН. Между настилами пола Успенского собора обнаружили древнюю фигурку ангела.