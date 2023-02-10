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- Ждали 8 лет
Октябрьский суд обязал администрацию...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ждали 8 лет
Октябрьский суд обязал администрацию Владимира расселить жильцов аварийного дома в Юрьевце. Какие варианты предложили людям?
- Восстановим вместе
Что уже сделано и какие соцобъекты еще предстоит восстановить? Владимирская делегация работает в подшефном региону Докучаевске.
- Успенский ангел
И невероятную находку изучат в Институте археологии РАН. Между настилами пола Успенского собора обнаружили древнюю фигурку ангела.