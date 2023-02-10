Во Владимире владелец машины бизнес-класса Mercedes-Benz S350 оплатил более 142 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, чтобы приставы не арестовали его автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП.

Во Владимире владелец машины бизнес-класса Mercedes-Benz S350 оплатил более 142 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, чтобы приставы не арестовали его автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП. Долгое время мужчина уклонялся от уплаты долгов по штрафам. В его отношении было заведено более 100 исполнительных производств, которые позднее объединили в одно сводное. Должник не приходил к